Тексты по финансовой тематике (40 штук)

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Завершен18 заявок249 просмотров

Требуется около 40 статей по тематике близкой к Форекс.

Уникальность выше 95% по авдего и etxt.

Объем статей от 1500 символов.

Срок 1.5 недели.

Можно агенство.

Указывайте, пожалуйста, цену за 1000 знаков без пр. и за пакет целиком (с учетом скидок за объем).

11 лет назад
AntonW
Антон 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$160
7 дней
Я - постоянный заказчик, рекомендую!
Самый лучший и обязательный заказчик, работаю не по одному проекту с Антоном - рекомендую к сотрудничеству!

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alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
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