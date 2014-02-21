Нужно сделать качественный рерайт 2х больших статей (общий объем 16500 знаков б/п )
Тексты по финансовой тематике (40 штук)
Требуется около 40 статей по тематике близкой к Форекс.
Уникальность выше 95% по авдего и etxt.
Объем статей от 1500 символов.
Срок 1.5 недели.
Можно агенство.
Указывайте, пожалуйста, цену за 1000 знаков без пр. и за пакет целиком (с учетом скидок за объем).
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