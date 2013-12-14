Рерайтер/копипаст

Большой цикл текстов (около 1000) о продуктах питания. ТЗ отличается от предыдущих заказов. Тексты 3-5 тысяч, но по строгому плану. Оплата 1$/1000 по факту написанного. Будет сформирована команда на весь проект. Выдача ТЗ после 19.00