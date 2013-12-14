Рерайтер/копипаст

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт20 заявок368 просмотров

Необходимы качественные тексты копи паст/рерайт, 7-8 шт. в неделю объемом 1200-1300 символов без пробелов. Тематика статей разнообразна включает такие подтемы: отношения, здоровье, автомобили, спорт, одежда и стиль, кино, музыка, досуг, путешествия, успех и хай тек новинки.

Основные требования к текстам:

1) Высокая уникальность (95% по адвего)

2) Грамотное изложение мысли

3) Отсутствие воды, грамматических и стилистических ошибок

Цена статьи 30 рублей (1 доллар), возможна оплата в гривнах. Оплата еженедельно через вебмани.

11 лет назад
Tonyvy
Антон 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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