Большой цикл текстов (около 1000) о продуктах питания. ТЗ отличается от предыдущих заказов. Тексты 3-5 тысяч, но по строгому плану. Оплата 1$/1000 по факту написанного. Будет сформирована команда на весь проект. Выдача ТЗ после 19.00
Рерайтер/копипаст
Необходимы качественные тексты копи паст/рерайт, 7-8 шт. в неделю объемом 1200-1300 символов без пробелов. Тематика статей разнообразна включает такие подтемы: отношения, здоровье, автомобили, спорт, одежда и стиль, кино, музыка, досуг, путешествия, успех и хай тек новинки.
Основные требования к текстам:
1) Высокая уникальность (95% по адвего)
2) Грамотное изложение мысли
3) Отсутствие воды, грамматических и стилистических ошибок
Цена статьи 30 рублей (1 доллар), возможна оплата в гривнах. Оплата еженедельно через вебмани.
Заявки фрилансеров
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