Цикл текстов о продуктах питания

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен51 заявка768 просмотров

Большой цикл текстов (около 1000) о продуктах питания. ТЗ отличается от предыдущих заказов. Тексты 3-5 тысяч, но по строгому плану. Оплата 1$/1000 по факту написанного. Будет сформирована команда на весь проект. Выдача ТЗ после 19.00

11 лет назад
Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранные исполнители

wisee
Игорь 
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$20
3 дня
Работать с Игорем одно удовольствие, понимает с полуслова, чувствуется опыт и профессионализм. Работу сделал в полном объем и раньше заявленного срока. Рекомендую! Продолжаю сотрудничество. =))
10 из 10. Очень доволен сотрудничеством с Марианной. Оплата, ТЗ, отношение к работе на высшем уровне, никаких проблем. Надеюсь еще поработаем. РЕКОМЕНДУЮ!!!
zoop
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$20
5 дней
C Владимиром приятно работать, всегда выполняет работу в срок и качественно. Рекомендую.
Как всегда, с Марианной приятно работать.
Arutemu
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$25
3 дня
В короткие сроки и с отличным качеством. Буду обращаться еще, спасибо Артему за хорошие тексты.
Благодарю
ummFellah
Хадижа 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$50
10 дней
Качественные тексты, соответствующие ТЗ и сданные с опережением графика. Сотрудничеством очень довольна.
Отличный заказчик, оплата в срок и даже раньше ))))
Mamulya75
Анна 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$10
3 дня
Все качественно, профессионально. Рекомендую! Спасибо!
Отличный заказчик, всегда приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
RinaStone
32 года
12 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$20
3 дня
Отличный исполнитель. Предоставлены тексты даже раньше срока. Уникальность 100%. Тексты очень вкусные! Всем рекомендую и сама буду обязательно обращаться еще.
Довольна сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

wisee
Игорь 
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
zoop
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
Arutemu
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
ummFellah
Хадижа 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
Mamulya75
Анна 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
RinaStone
32 года
12 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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