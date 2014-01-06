Требуется рерайт текстов по тематике автозапчасти. Исходники Ваши, оплата 30 руб/1000 зн, уникальность 100% по адвего со стандартным шинглом. Заинтересованным прошу указать свой скайп или icq для оперативной связи.
Цикл текстов о продуктах питания
Большой цикл текстов (около 1000) о продуктах питания. ТЗ отличается от предыдущих заказов. Тексты 3-5 тысяч, но по строгому плану. Оплата 1$/1000 по факту написанного. Будет сформирована команда на весь проект. Выдача ТЗ после 19.00
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