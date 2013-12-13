Рерайт

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Закрыт3 заявки172 просмотра

Требуется рерайт текстов по тематике автозапчасти.

Исходники Ваши, оплата 30 руб/1000 зн, уникальность 100% по адвего со стандартным шинглом. Заинтересованным прошу указать свой скайп или icq для оперативной связи.

11 лет назад
adeptius
48 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

VANMAX
Елена 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 отзывов(-2)
11 лет назад
$20
2 дня
Зря потратил 3 дня ожидания: никакой работы по проекту не выполнено, обещаниями и оправданиями сайт не наполнишь.

Заявки фрилансеров

VANMAX
Елена 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 отзывов(-2)
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