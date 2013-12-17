Копирайтинг для салона красоты

Ищу автора, который красиво и грамотно пишет тексты по женской тематике.

Писаться тексты будут с использованием ключевых слов по таким темам как: женская красота, волосы, ногти, спа, массаж и др. Объем - от 10 текстов и выше.

С легким слогом, понимаем женской природы, женской аудитории, со знанием предмета о котором ведется речь.

Оплата - 50 рублей за тысячу зн без пробелов, предпочтение тем - у кого имеется яндекс кошелек.

Дайте ссылку на текст, который как Вы считаете - подходит стилем или тематикой нашему проекту.

Хороший автор - отзовись!