Контент-менеджер в магазин электроники

В интернет-магазин мелкой электроники требуется контент-менеджер.В обязанности входит процедура наполнения сайта товаром. Нужны контентщики как на товар с описанием,так и на аксессуары и всякую мелочевку. Товара очень много. Оплата сдельная , периодичность оплаты выберайте сами, можем хоть каждый день выплачивать за проделанную работу, готовы обеспечить любые консультации по товару (если что то будет не понятно) и работе админки сайта. МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ДОЛГОСРОЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ!!!

Юридическая информация

1) По окончанию проекта Исполнитель обязан предоставить не только работающее ПО, отвечающее требованиям Заказчика, но и исходники файлов, чтобы Заказчик имел возможность улучить и/или модифицировать ПО в дальнейшем.

2) Результат, полученный по завершению проекта, должен быть не худшего качества, чем образцы, представленные Заказчику в ходе проекта или тендера.

3) Заказчик имеет эксклюзивное и полное право на все ПО, тексты и другие результаты проекта.

4) В ходе работы над проектом Исполнитель не может использовать материалы, нарушающие авторские права третьей стороны (включая GPL, GNU и т.д.)