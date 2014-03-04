Большой цикл текстов (около 1000) о продуктах питания. ТЗ отличается от предыдущих заказов. Тексты 3-5 тысяч, но по строгому плану. Оплата 1$/1000 по факту написанного. Будет сформирована команда на весь проект. Выдача ТЗ после 19.00
Контент-менеджер в магазин электроники
В интернет-магазин мелкой электроники требуется контент-менеджер.В обязанности входит процедура наполнения сайта товаром. Нужны контентщики как на товар с описанием,так и на аксессуары и всякую мелочевку. Товара очень много. Оплата сдельная , периодичность оплаты выберайте сами, можем хоть каждый день выплачивать за проделанную работу, готовы обеспечить любые консультации по товару (если что то будет не понятно) и работе админки сайта. МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ДОЛГОСРОЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ!!!
Юридическая информация
1) По окончанию проекта Исполнитель обязан предоставить не только работающее ПО, отвечающее требованиям Заказчика, но и исходники файлов, чтобы Заказчик имел возможность улучить и/или модифицировать ПО в дальнейшем.
2) Результат, полученный по завершению проекта, должен быть не худшего качества, чем образцы, представленные Заказчику в ходе проекта или тендера.
3) Заказчик имеет эксклюзивное и полное право на все ПО, тексты и другие результаты проекта.
4) В ходе работы над проектом Исполнитель не может использовать материалы, нарушающие авторские права третьей стороны (включая GPL, GNU и т.д.)
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