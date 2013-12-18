Большой цикл текстов (около 1000) о продуктах питания. ТЗ отличается от предыдущих заказов. Тексты 3-5 тысяч, но по строгому плану. Оплата 1$/1000 по факту написанного. Будет сформирована команда на весь проект. Выдача ТЗ после 19.00
Качественные новостные или аналитические статьи
Требуется написание информационно-аналитических и/или новостных статей с экспертными комментариями на серьезный новостной сайт.
Требования:
1. Строго новостной или информационно-аналитический стиль стиль изложения.
2. Адекватный лид.
3. Размер такой, чтобы раскрыть тему БЕЗ воды. Без всяких искусственно вставленных ключей и прочих SEO-приблуд.
4. Максимально интересно для посетителя. Можно иллюстрировать и добавлять видео.
5. Бэкграунд, исходя из уже опубликованных материалов.
В рамках первого задания нужно будет сделать 3 статьи:
1. новость, связанная с муз. инструментами;
2. новость, связанная с аграрным сектором;
3. новость, связанная с корпоративными СМИ.
Важно:
1. Grammar Nazi! Если у Вас сложности с орфографией, пунктуацией или стилистикой, проходите мимо. В качестве текстов я разбираюсь отлично.
2. Если Вы собираетесь задать вопрос, что такое лид, бэкграунд или Grammar Nazi, проходите мимо.
3. Исполнителям с "синдромом фрилансера" просьба НЕ беспокоить. Если у Вас пропал интернет, развод, незапланированная свадьба, затопили соседи, нужно найти в себе силы предупредить об этом - для этого есть альтернативные средства связи.
4. Работаю только непосредственно с исполнителем. Принципиально не работаю с "командами грамотных копирайтеров" и прочими личностями, отдающими работу на аутсорс.
5. По ценам: они зависят от Вашего понимания задач, готовности разобраться в теме и итогового качества работы (как по смыслу, так и по оформлению). Ориентир: 80-100WMR за кило. Чем меньше времени мне придется тратить на работу с вами, тем больше будет ваша оплата. До 140WMR за кило без учета пробелов, если текст после Вас не придется править.
Если Вы хорошо справитесь с задачей, возможно сотрудничество на постоянной основе. Объемы достаточно большие.
От Вас:
1. портфолио по новостям, новостным статьям или аналитике.
2. ценник.
3. сроки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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