Качественные новостные или аналитические статьи

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок222 просмотра

Требуется написание информационно-аналитических и/или новостных статей с экспертными комментариями на серьезный новостной сайт.

Требования:

1. Строго новостной или информационно-аналитический стиль стиль изложения.

2. Адекватный лид.

3. Размер такой, чтобы раскрыть тему БЕЗ воды. Без всяких искусственно вставленных ключей и прочих SEO-приблуд.

4. Максимально интересно для посетителя. Можно иллюстрировать и добавлять видео.

5. Бэкграунд, исходя из уже опубликованных материалов.

В рамках первого задания нужно будет сделать 3 статьи:

1. новость, связанная с муз. инструментами;

2. новость, связанная с аграрным сектором;

3. новость, связанная с корпоративными СМИ.

Важно:

1. Grammar Nazi! Если у Вас сложности с орфографией, пунктуацией или стилистикой, проходите мимо. В качестве текстов я разбираюсь отлично.

2. Если Вы собираетесь задать вопрос, что такое лид, бэкграунд или Grammar Nazi, проходите мимо.

3. Исполнителям с "синдромом фрилансера" просьба НЕ беспокоить. Если у Вас пропал интернет, развод, незапланированная свадьба, затопили соседи, нужно найти в себе силы предупредить об этом - для этого есть альтернативные средства связи.

4. Работаю только непосредственно с исполнителем. Принципиально не работаю с "командами грамотных копирайтеров" и прочими личностями, отдающими работу на аутсорс.

5. По ценам: они зависят от Вашего понимания задач, готовности разобраться в теме и итогового качества работы (как по смыслу, так и по оформлению). Ориентир: 80-100WMR за кило. Чем меньше времени мне придется тратить на работу с вами, тем больше будет ваша оплата. До 140WMR за кило без учета пробелов, если текст после Вас не придется править.

Если Вы хорошо справитесь с задачей, возможно сотрудничество на постоянной основе. Объемы достаточно большие.

От Вас:

1. портфолио по новостям, новостным статьям или аналитике.

2. ценник.

3. сроки.

11 лет назад
EvgenyApp
Летний 
42 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
11 лет назад
$32
2 дня
Благодарю за работу. Все сделано вовремя.
Прекрасный заказчик. Четкое задание, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
11 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

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