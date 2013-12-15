Копирайт на английском

Здравствуйте. Создается сайт про вязанные изделия на английском, в дальнейшем на русском языке.

Необходимо написать контент на главную, немного про вязание, техники и описания к изделиям. Изделия хэнд-мейд, уникальные и отличного качества. На сайте можно будет также заказать.

Чтобы быть рассмотреными в проекте, напишите пожалуйста 200-500 знаков описания вязанных изделий на английском. Это займет у вас 2-3мин, а мы сможем понять уровень вашего английского и насколько вы разбираетесь в теме.

Данные заявок скрыты, поэтому можете свободно сюда скинуть предложения.

Укажите также цену за 1000знаков. По всему проекту необходимо будет написать около 25000-30000 контента.