Надо заполнить сайт

Для проекта требуется грамотный копирайтер, чтоб заполнил сайт.

сам сайт: http://sfera-kmv.ru/

Текста не много надо, но и не по одной строке в странице. Для начало надо грамотно составить раздел WEB : http://sfera-kmv.ru/web-development/

А потом уже разделы СЕТЬ и БЕЗОПАСНОСТЬ

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предлагайте свои цены и сроки.

P.S. с ценой переборщить не стоит, т.к. проект еще не работает. в дальнейшем возможно сотрудничество :)

все подробности уже при общении.