В интернет-магазин мелкой электроники требуется контент-менеджер.В обязанности входит процедура наполнения сайта товаром. Нужны контентщики как на товар с описанием,так и на аксессуары и всякую мелочевку. Товара очень много. Оплата сдельная , периодичность оплаты выберайте сами, ...
Рерайтеры
Принимаю на работу начинающих рерайтеров!
Обеспечу постоянными большими объемами.
Обучу премудростям новой професси.
По срокам не давлю.
Главное – высокая ответственнось и желание работать.
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