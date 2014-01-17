Текст тематики обувь - 12 шт

Добрый день! Нужно 12 текстов на сайт, тематика - обувь, к каждой статье 2-3 картинки. Указывайте цены за пакет. Сроки - чем раньше, тем лучше, с Вас легкий слог и грамотность. Предпочтителен рерайт с вашими исходниками. Если предложите действительно качественный копирайт - то выберу его. :)

1. Отличие оригинальных и реплик Timberland (рерайт скорее всего)

2. Как определить свой размер Timberland (рерайт скорее всего)

3. С чем носят тимберленд - (рерайт + нужны красивые фото)

4. История марки тимберленд

5. Какие Timberland выбрать: классические или с мехом

6. Популярность тимберленд - сезонный тренд или 30 летняя мода.

7. Мех в Timberland - почему только искуственный

8. Timberland летом - ДА!

9. Timberland 6 inch - неустаревающая классика.

10. Timberland Teddy Fleece - новый взгляд на женскую моду

11. Timberland Fur Lined - когда очень, ОЧЕНЬ холодно.

12. Где производятся Timberland