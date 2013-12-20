Копирайт для блога и рассылки

Благодарю Алексея за то, что доверил мне свой проект. Прекрасный заказчик, который не только знает, что хочет получить по итогу работы копирайтера, но и готов выслушать все предложения и идеи. Приятное общение и мгновенная достойная оплата идеально дополняют ход сотрудничества. Поэтому я с удовольствием продолжу работать в проекте Алексея, а другим фрилансерам порекомендую оставлять заявки, когда он будет публиковать новые предложения!