Копирайт для блога и рассылки

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Завершен8 заявок220 просмотров

Доброго времени!

Нужен качественный копирайтинг для наполнения блога и рассылки.

Тема — Бизнес в интернет.

Если устроит цена и качество, постоянное сотрудничество.

11 лет назад
AlekseyBannikov
Алексей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$100
5 дней
Спасибо за работу! Очень грамотный копирайтер и душевный человек. Надеюсь на плодотворное и продолжительное сотрудничество!
Благодарю Алексея за то, что доверил мне свой проект. Прекрасный заказчик, который не только знает, что хочет получить по итогу работы копирайтера, но и готов выслушать все предложения и идеи. Приятное общение и мгновенная достойная оплата идеально дополняют ход сотрудничества. Поэтому я с удовольствием продолжу работать в проекте Алексея, а другим фрилансерам порекомендую оставлять заявки, когда он будет публиковать новые предложения!

Заявки фрилансеров

dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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