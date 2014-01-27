Статьи для сайта

В интернет-магазин мелкой электроники требуется контент-менеджер.В обязанности входит процедура наполнения сайта товаром. Нужны контентщики как на товар с описанием,так и на аксессуары и всякую мелочевку. Товара очень много. Оплата сдельная , периодичность оплаты выберайте сами, ...
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