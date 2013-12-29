Написать 5 новостей на сайт медицинской тематики

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Завершен20 заявок239 просмотров

Необходимо написать 5 новостей на сайт медицинской тематики.

Тема новостей - здоровый сон, лечение нарушений сна.

Оптимальный вариант - перевод новостей с буржуйских сайтов.

Уникальность текста 100%.

Нужны реально интересные новости!

В дальнейшем необходимо ежемесячное написание 5-ти аналогичных новостей + возможна работа по другим проектам.

11 лет назад
Artget
Андрей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

svitoch
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$15
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

svitoch
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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