Описание электронного устройства с картинками

Составить грамотное (уникальное) описание, характеристики, производителя, контакты , адреса производства, юр. адрес, качественное изображения (4-5 штук) электронного устройства, с ключевыми словами. Устройство напишу тому кто согласиться выполнить. В интернете полно описаний устройства и картинок, в английском сегменте валом... От 600 слов. Интересует только грамотная работа. И 5 отзывов от 300 символов самого устройства "от покупателей". Оплата за проект. Укажите цен за проект, а не 100 символов =? Сегодня выбираю исполнителя, завтра к обеду в 14:00 принимаю работу. Спасибо