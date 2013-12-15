Необходимо написать 5 новостей на сайт медицинской тематики. Тема новостей - здоровый сон, лечение нарушений сна. Оптимальный вариант - перевод новостей с буржуйских сайтов. Уникальность текста 100%. Нужны реально интересные новости! ...
Описание электронного устройства с картинками
Составить грамотное (уникальное) описание, характеристики, производителя, контакты , адреса производства, юр. адрес, качественное изображения (4-5 штук) электронного устройства, с ключевыми словами. Устройство напишу тому кто согласиться выполнить. В интернете полно описаний устройства и картинок, в английском сегменте валом... От 600 слов. Интересует только грамотная работа. И 5 отзывов от 300 символов самого устройства "от покупателей". Оплата за проект. Укажите цен за проект, а не 100 символов =? Сегодня выбираю исполнителя, завтра к обеду в 14:00 принимаю работу. Спасибо
Заявки фрилансеров
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