Нужны описания для игр на 1500-2000 тыс. знаков каждый текст. Ключи вписывать не обязательно. Описаний нужно очень много, для начала штук 50, а всего несколько тыс. Все игры старые и информация про них ...
Рерайт статьи из медицинского англ. журнала
Есть статья:
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1208707
Нужен обзор на русском языке объемом на 5-6 тысяч символов.
Естественно, что человек должен быть компетентен в медицине.
Изображения от статьи не нужны. Только текст.
Перевод полной статьи также не нужен. Только краткое изложение.
Цену и сроки прошу указывать сразу за 5000 символов текста.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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