Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Необходимо написать сценарий Новогоднего поздравления малышей Деда Мороза через Skype.

Поздравление длится 10 минут, с которых 5 минут должны быть слова игры и стишки от Деда Мороза.

Примерный сценарий скидываю- но он нравится на 50%. Уверен что можно сделать лучше и интересней

Предложения по цене и срокам - скидывайте в заявке)

Спасибо

С уважением, Евгений Варава