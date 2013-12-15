Написание отзывов

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Закрыт9 заявок216 просмотров

Необходимо писать реальные отзывы с реальными фотографиями, текст отзыва должен быть не менее 1500 символов без пробелов + 2 фото к отзыву, сделанные мобильником (например). Тематика отзывов практически любая! Очень приветствуются негативные отзывы.

По оплате рассмотрю ваши варианты, пишите. Оплата любым способом.

11 лет назад
inopinion
Иван 
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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