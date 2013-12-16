Статья на заданную тему

Нужна статья о косметике Kerastase, которую можно купить в интернет-магазине профессиональной косметики MagBeauty.ru. Магазин продаёт именно профессиональную косметику (т.е. всё лучшего качества)

Территориально располагается в Москве, но отсылает почтой по всей России.

Текст очень желательно написать так, чтобы люди переходили по ссылке с желанием посмотреть что это за косметика и купить её.

ссылка: http://magbeauty.ru

анкор: http://magbeauty.ru.