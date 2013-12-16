Новости для сайта

Здравствуйте!

На музыкально - развлекательный сайт нужно писать новости от 3 до 7 шт в неделю.

Нужен только один автор, который будет писать статьи для этого сайта.

Для тех, кто претендует на эту должность, есть тестовое задание. (макс 1500 симв)

Стоимость одной новости размером 1500-2000 симв - 120 руб.

Все подробности в личку.