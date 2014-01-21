На сайт http://casanova-spa.ru/ необходимо написать одну новость и добавить немного текста на главную. Бюджет - 100 руб.
Написать две статьи/пресс релизы
Нужно написать две статьи/пресс релизы. Объем статей около 3000 символов.
Статьи нужны для интернет-магазина (продажа освещения, товаров для дома, текстиль для дома). Статьи нужны по теме освещения. Одна из статей должна быть посвящена теме Как украсить дом к новому году при помощи освещения/Новогоднее освещение. Очень желательно, чтобы товары про которые пойдет речь в статье были в ассортименте нашего магазина. Если будет проблемно найти такие товары в нашем магазине, то товары должны быть такие, которые люди смогут без проблем купить в других местах (т.е. не какой нибудь уникальный товар). Вторая статья нужна тоже на тему освещения. Тему обзора можно выбрать самостоятельно.
В статьи нужно включить фото.
Очень важно. Первая статья должна быть написана сегодня к вечеру!
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