Копирайтер в интернет магазин мототоваров

это должен быть:

- Человек со способностями к четкому изложению мыслей, с некоторым литературным талантом.

- Грамотный человек, за которым не придется расставлять запятые.

- Готовый разобраться в тематике, написать не просто стандартный текст, состоящий из бессмысленных "у нас широкий асспортимент", а толковый и полезный текст, который будут читать (расскажем все, что сами знаем).

- Умный человек, который сможет корректно и в нужном количестве использовать ключевые слова.

Разговаривать будем только с теми, кто пришлет образцы своих текстов.