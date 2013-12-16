Ведение страниц, портала Университета в Википедии

1) Написание и размещение статьи под ключ, соблюдая все правила системы под имененм нейтрального опытного участника Вики– от 200 до 500 баксов

2) Сопровождение статьи, включающее правки (редактирование, акцептация, откат чужих правок), ведение дискуссии на странице обсуждения от имени нейтрального опытного участника, голосование «за» оставление статьи (в случае её постановки к удалению), подведение положительного для вас итога по голосовалке и т. д. – индивидуальные договорённости

План работ будет совместный:

1. Ключевое условие длительного размещения - публикация о ваше сайте в Авторитетном источнике. Это может быть авторитетное периодическое издание, к примеру: Forbes, КоммерсантЪ, Ведомости... Ваша статья должна на такой источник ссылаться ссылаться.

Т.е. надо активно общаться с журналистами, давать им интересные факты, информацию о вашем рынке и т.д. Не надо думать, что все они ждут от вас взятки. На самом деле, им интересны живые яркие факты и цифры из реальной бизнес-среды.

2. Ваша статья должна

- нести хоть какую-то полезную информацию для пользователей,

- быть нейтральной, не стоит захлёбываться восторгом по поводу своего сайта или бизнеса. Каждая цифра, каждый факт, должны сопровождаться ссылкой на авторитетный источник.

3. На вашу статью должны быть ссылки с других статей Википедии. Если их нет - ваша будет находится под подозрением

То есть, возможно, вам придётся создать 2-3 статьи, связанные друг с другом по смыслу. Но лучше - найти связь с уже существующей статьей.

4. Будьте готовы к терпеливому и вежливому общению с откровенными дурачками, тусующимися в научной среде. Они мало что знают, не находят себе применения, но любят ковырятся в терминах и устраивать шумную движуху вокруг этого. Увы, таких немало среди авторов свободной энциклопедии. Это надо принять, как должное, не хамить и не срываться, не ввязываться с ними в войну терминов.

Необходим человек, кто сможет вести страницу на википедии:

вносить поправки, ставить фото, корректировать, дополнять (так, чтобы поправки соответствовали правилам модерации).

Опыт обязателен.