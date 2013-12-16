Добрый день! Семинар здесь http://mineevaelena.ru/wppage/seminar/ текст нужно полностью написать заново, опираясь на существующий. Ёмкий и вкусный, на 3,5-4 тыс. знаков без пробелов, не больше. Напишите вашу цену и сроки. ...
Тексты для коммерческих сайтов
Для сео-студии нужен копирайтер. Плачу 70 рублей за 1000 знаков.
Тексты пишем по тз. Тематика текстов разная, тексты для коммерческих сайтов.
Обязательное требование: Скайп с микрофоном!
Жду ваших предложений с примерами работ!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $3
Нужна статья о косметике Kerastase, которую можно купить в интернет-магазине профессиональной косметики MagBeauty.ru. Магазин продаёт именно профессиональную косметику (т.е. всё лучшего качества) Территориально располагается в Москве, но отсылает почтой по всей России. ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
это должен быть: - Человек со способностями к четкому изложению мыслей, с некоторым литературным талантом. - Грамотный человек, за которым не придется расставлять запятые. - Готовый разобраться в тематике, написать не просто ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно написать 10 статей по теме "аренда автомобилей с водителем" для сайта www.avt72.ru Статьи по 1500 символов, грамотный интересный текст. Ключевые слова: прокат авто прокат аренда автомобилей в Тюмени аренда ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте! На музыкально - развлекательный сайт нужно писать новости от 3 до 7 шт в неделю. Нужен только один автор, который будет писать статьи для этого сайта. Для тех, кто претендует на ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно написать две статьи/пресс релизы. Объем статей около 3000 символов. Статьи нужны для интернет-магазина (продажа освещения, товаров для дома, текстиль для дома). Статьи нужны по теме освещения. Одна из статей должна быть посвящена теме ...Завершен11 лет назад
На сайт http://casanova-spa.ru/ необходимо написать одну новость и добавить немного текста на главную. Бюджет - 100 руб.Завершен11 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Требуется несколько человек для написания оптимизированных текстов по медицинской тематике. Очень хотелось бы, чтобы эта тема была вам хоть как-то близка и вы в ней разбирались. Работы достаточно много, но ...Завершен11 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо написать сценарий Новогоднего поздравления малышей Деда Мороза через Skype. Поздравление длится 10 минут, с которых 5 минут должны быть слова игры и стишки от Деда Мороза. Примерный ...Завершен11 лет назад