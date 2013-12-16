Тексты для коммерческих сайтов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок263 просмотра

Для сео-студии нужен копирайтер. Плачу 70 рублей за 1000 знаков.

Тексты пишем по тз. Тематика текстов разная, тексты для коммерческих сайтов.

Обязательное требование: Скайп с микрофоном!

Жду ваших предложений с примерами работ!

11 лет назад
yurylisenko
Юрий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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