Рерайтер для киносайта

Здравствуйте.

На удаленку на постоянно нужен рерайтер для сайта. Обьемы большие! Тематика: кино.

Прошу отписывать людей у кого есть свободное время и тех кто не пропадет через день.

Требования:

- доступность в скайпе (для разговора голосом)

- возможность много времени работать в онлайне (не студент, желательно что б вы занимались только фрилансом)

- грамотность

- опыт работы

- желательно девушка

Цена за 1000 символов рерайта 1$

Жду ваших предложений