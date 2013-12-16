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Нужен копирайтер/контент-менеджер
Здравствуйте!
Нужен контент-менеджер для сайта электроники.
Требования:
- опыт работы в Bitrix.
- опыт работы в копирайтинге не менее года.
Обязанности:
- описание к товарной позиции (само описание (от 500 симв)+таблица)
- оформление
Форма оплаты - сдельная, за позицию.
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