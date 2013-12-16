Нужен копирайтер/контент-менеджер

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Закрыт7 заявок328 просмотров

Здравствуйте!

Нужен контент-менеджер для сайта электроники.

Требования:

- опыт работы в Bitrix.

- опыт работы в копирайтинге не менее года.

Обязанности:

- описание к товарной позиции (само описание (от 500 симв)+таблица)

- оформление

Форма оплаты - сдельная, за позицию.

11 лет назад
mousewoman1983
Инна 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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