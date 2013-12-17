1) Написание и размещение статьи под ключ, соблюдая все правила системы под имененм нейтрального опытного участника Вики– от 200 до 500 баксов 2) Сопровождение статьи, включающее правки (редактирование, акцептация, откат чужих правок), ...
3 статьи на компьютерную тематику
Необходимо написать 3 статьи на компьютерную тематику. Объем каждой - 3 тысячи символов с пробелами. Оплата вебмани. Первая статья - Маршрутизатор беспроводной D-link DIR-615. Статьи надо разбить на логические блоки - вступление, описание, достоинства и недостатки. Можно взять готовые статьи и переписать для увеличения уникальности. Уникальность должна быть 100% по text.ru. Оплата 3 WMZ за каждую статью.
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