Нужен редактор сайта для размещения новостей

Нужно наполнять сайт новостями определенной тематики. Особенно приветствуются переводы. Новостные заметки небольшие. Оплата сдельная - за новость и за перевод. От вас желаемая цена за новость и за перевод. Работа именно редакторская. Вы ищете информацию, обрабатываете, размещаете на сайте.

3-5 новости в день. Оплата раз в неделю.

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