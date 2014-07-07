Описание сельхозтехники

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок187 просмотров

Рерайт описаний (назначение, применение, основные характеристики и т.д. ) сельхозтехники:

- Глубокорыхлитель ГР-1,8

- Борона дисковая АГ-2,1 (навесная)

- Борона дисковая АГ- 2,5 (прицепная)

- Культиватор КРН-4,2

- Культиватор КШН-2,2

- Сеялка УПС-8

- Сеялка СУПН-8

* - технические характеристики не нужны (т.е. ширина, высота, поризводительность и т.п. описывть не нужно)

Требования к тексту:

уникальность от 95% по text.ru

стиль текста – справочно-информационный

исходники находите самостоятельно

объем текста для каждого описания техники 0,7-1,3к

текст должен быть оформлен в едином виде.

Пишите цену за 1к без пробелов и сроки выполнения.

11 лет назад
Yur_OK
Юрий 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Allinchik
Алина 
32 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Рекомендую
Юрий очень хороший и понимающий заказчик, очень понравилось работать вместе!

Заявки фрилансеров

Allinchik
Алина 
32 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Ведение страниц, портала Университета в Википедии

    1) Написание и размещение статьи под ключ, соблюдая все правила системы под имененм нейтрального опытного участника Вики– от 200 до 500 баксов 2) Сопровождение статьи, включающее правки (редактирование, акцептация, откат чужих правок), ...

    Написание статей
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайт на тематику софта

    $100

    Необходимо написание уникальных текстов для программок Microsoft и других для внутренней оптимизации веб-ресурса. Готов заплатить за 1000 символов без пробелов - 5$.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание сео-новостей по шаблону

    $100

    Нужен автор на постоянное сотрудничество для написания сео-новостей. Примерно 10 новостей в неделю. Оплата - 2 usd за 1 000 знаков без пробелов. Тематика - технические средства безопасности. Пример новости вот ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется копирайтер со знанием компьютерной темы.

    Требуется копирайтер для написания текстов (статьи + новости) сайта компьютерной тематики. Сайт: http://www.itcon-s.com Оплата 75 руб. за 1 тыс. символов, вебмани. Объем каждого текста около 2 тыс. символов. В месяц нужно ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен редактор сайта для размещения новостей

    Нужно наполнять сайт новостями определенной тематики. Особенно приветствуются переводы. Новостные заметки небольшие. Оплата сдельная - за новость и за перевод. От вас желаемая цена за новость и за перевод. Работа именно редакторская. Вы ищете информацию, ...

    Joomla
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер для киносайта

    Здравствуйте. На удаленку на постоянно нужен рерайтер для сайта. Обьемы большие! Тематика: кино. Прошу отписывать людей у кого есть свободное время и тех кто не пропадет через день. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 3 статьи на компьютерную тематику

    $9

    Необходимо написать 3 статьи на компьютерную тематику. Объем каждой - 3 тысячи символов с пробелами. Оплата вебмани. Первая статья - Маршрутизатор беспроводной D-link DIR-615. Статьи надо разбить на логические блоки - вступление, описание, достоинства и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен копирайтер/контент-менеджер

    Здравствуйте! Нужен контент-менеджер для сайта электроники. Требования: - опыт работы в Bitrix. - опыт работы в копирайтинге не менее года. Обязанности: - описание к товарной позиции (само описание (от ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад