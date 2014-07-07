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Описание сельхозтехники
Рерайт описаний (назначение, применение, основные характеристики и т.д. ) сельхозтехники:
- Глубокорыхлитель ГР-1,8
- Борона дисковая АГ-2,1 (навесная)
- Борона дисковая АГ- 2,5 (прицепная)
- Культиватор КРН-4,2
- Культиватор КШН-2,2
- Сеялка УПС-8
- Сеялка СУПН-8
* - технические характеристики не нужны (т.е. ширина, высота, поризводительность и т.п. описывть не нужно)
Требования к тексту:
уникальность от 95% по text.ru
стиль текста – справочно-информационный
исходники находите самостоятельно
объем текста для каждого описания техники 0,7-1,3к
текст должен быть оформлен в едином виде.
Пишите цену за 1к без пробелов и сроки выполнения.
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