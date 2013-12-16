1) Написание и размещение статьи под ключ, соблюдая все правила системы под имененм нейтрального опытного участника Вики– от 200 до 500 баксов 2) Сопровождение статьи, включающее правки (редактирование, акцептация, откат чужих правок), ...
Написание сео-новостей по шаблону
Нужен автор на постоянное сотрудничество для написания сео-новостей. Примерно 10 новостей в неделю. Оплата - 2 usd за 1 000 знаков без пробелов.
Тематика - технические средства безопасности.
Пример новости вот здесь: http://www.secnews.ru/pr/18926.htm#axzz2mytlglr9
Сайт нашей компании вот: http://yumtrade.ru/
Т.е. в заголовке должно фигурировать название нашей компании — Торговый дом «ЮМ», название моделей камер или бренда. И слова из разряда: предлагает, представляет, новинки ассортимента или что-то подобное.
Заявки фрилансеров
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