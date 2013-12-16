Написание сео-новостей по шаблону

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт17 заявок252 просмотра

Нужен автор на постоянное сотрудничество для написания сео-новостей. Примерно 10 новостей в неделю. Оплата - 2 usd за 1 000 знаков без пробелов.

Тематика - технические средства безопасности.

Пример новости вот здесь: http://www.secnews.ru/pr/18926.htm#axzz2mytlglr9

Сайт нашей компании вот: http://yumtrade.ru/

Т.е. в заголовке должно фигурировать название нашей компании — Торговый дом «ЮМ», название моделей камер или бренда. И слова из разряда: предлагает, представляет, новинки ассортимента или что-то подобное.

11 лет назад
Olesya_Sanna
Олеся 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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