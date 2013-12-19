Копирайт на тематику софта

Очень адекватный специалист, несмотря на первый контакт около полуночи - дала ответ максимально оперативно по всем интересующим вопросам и со следующего же дня приступила к работе. Сильно порадовала сроками выполнения задач, и качеством, все сделано по предложенным критериям с учетом замечаний!