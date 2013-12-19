Копирайт на тематику софта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки141 просмотр

Необходимо написание уникальных текстов для программок Microsoft и других для внутренней оптимизации веб-ресурса.

Готов заплатить за 1000 символов без пробелов - 5$.

11 лет назад
terlyasha
Агил 
43 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
11 лет назад
$77
3 дня
Очень адекватный специалист, несмотря на первый контакт около полуночи - дала ответ максимально оперативно по всем интересующим вопросам и со следующего же дня приступила к работе. Сильно порадовала сроками выполнения задач, и качеством, все сделано по предложенным критериям с учетом замечаний!
В который раз попадаю на максимум адекватных новых заказчиков! Не разу не пожалела о сотрудничестве, с оплатой никаких проблем, отличный онлайн! Спасибо за работу, надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
11 лет назад

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