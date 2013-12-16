Сео рерайт статей на строительную тематику

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  2. Копирайтинг
Закрыт23 заявки298 просмотров

Добрый день копирайтеры, нужно качественный сео рерайт статей на строительную тематику,

Один ключ прямое вхождение на 1000 зн, одна статья примерно 3000-5500 зн,

Обязательное условие подогнать привлекательный сниппет + написать красивый дескрипшин до 160зн

Уникальность должна быть от 95% по авдего и etxt

Оплата wmr 1.5$ за 1000 зн.

Знание данной тематики- приветствуется

11 лет назад
kesha075
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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