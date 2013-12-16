Рерайт описаний (назначение, применение, основные характеристики и т.д. ) сельхозтехники: - Глубокорыхлитель ГР-1,8 - Борона дисковая АГ-2,1 (навесная) - Борона дисковая АГ- 2,5 (прицепная) - Культиватор ...
Сео рерайт статей на строительную тематику
Добрый день копирайтеры, нужно качественный сео рерайт статей на строительную тематику,
Один ключ прямое вхождение на 1000 зн, одна статья примерно 3000-5500 зн,
Обязательное условие подогнать привлекательный сниппет + написать красивый дескрипшин до 160зн
Уникальность должна быть от 95% по авдего и etxt
Оплата wmr 1.5$ за 1000 зн.
Знание данной тематики- приветствуется
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Необходимо написание уникальных текстов для программок Microsoft и других для внутренней оптимизации веб-ресурса. Готов заплатить за 1000 символов без пробелов - 5$.Завершен11 лет назад
- $100
Нужен автор на постоянное сотрудничество для написания сео-новостей. Примерно 10 новостей в неделю. Оплата - 2 usd за 1 000 знаков без пробелов. Тематика - технические средства безопасности. Пример новости вот ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется копирайтер для написания текстов (статьи + новости) сайта компьютерной тематики. Сайт: http://www.itcon-s.com Оплата 75 руб. за 1 тыс. символов, вебмани. Объем каждого текста около 2 тыс. символов. В месяц нужно ...Завершен11 лет назад
Нужно наполнять сайт новостями определенной тематики. Особенно приветствуются переводы. Новостные заметки небольшие. Оплата сдельная - за новость и за перевод. От вас желаемая цена за новость и за перевод. Работа именно редакторская. Вы ищете информацию, ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. На удаленку на постоянно нужен рерайтер для сайта. Обьемы большие! Тематика: кино. Прошу отписывать людей у кого есть свободное время и тех кто не пропадет через день. ...Завершен11 лет назад
- $9
Необходимо написать 3 статьи на компьютерную тематику. Объем каждой - 3 тысячи символов с пробелами. Оплата вебмани. Первая статья - Маршрутизатор беспроводной D-link DIR-615. Статьи надо разбить на логические блоки - вступление, описание, достоинства и ...Завершен11 лет назад