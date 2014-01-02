Написание статей

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Завершен6 заявок312 просмотров

Тематика: психология, отношения, магия, дети. Объем оговаривается конкретно по каждой статье. (1500-5000)

Уникальность не менее 95% (адвего, etxt)

Цена - 1 у.е./1000 збп

Срок: до 22 декабря

Оплата: после 28 декабря (WM или Приват)

Написание статей
11 лет назад
meryjane
43 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранные исполнители

fialka_kvitka
38 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$20
10 дней
Valkyrja
39 лет
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
11 лет назад
$1
1 день
Muza_Gothic
Екатерина 
33 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$14
3 дня
Katushkalove
35 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$20
7 дней
Я очень рада, что Катерина взялась за мои заказы. Поражает быстрота написания в сочетании с качеством. 31 статья от 2 до 5 тысяч збп. за неполных пять дней! Она меня выручила с поджимающими сроками. Качество (уникальность, читаемость, раскрытие темы) статей отличное. И хотя не было ограничений по объему статей, Катя не "лила воду", тексты чёткие и конкретные. Порядочность, высокая скорость выполнения работы, качественные статьи. Очень! Очень рекомендую!
Заказчик прекрасный, работаю с ним уже больше года. Лояльное отношение, интересные темы. Рекомендую всем.
missokana
Оксана 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$15
5 дней
Такой рерайтер должен быть в штате у каждого заказчика. Так как на неё можно полностью положиться. Оксана статьи пишет интересные и познавательные для читателя; грамотные и уникальные для поисковика. А еще она правильно оформляет присылаемый материал. В текстах нет лишних пробелов, правильное употребление символов: дефиса, тире, «ёлочек». Её статьи можно сразу размещать.
Татьяна – идеальный заказчик! В процессе сотрудничества Татьяна предложила четкое ТЗ, которое была «расписано» детально и ясно. В любом момент можно было проконсультироваться, так как Татьяна постоянно была на связи. Кроме этого, данный заказчик отличается порядочностью и честностью. Оплата была произведена вовремя и в полном объеме. Надеюсь на постоянное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

fialka_kvitka
38 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
Valkyrja
39 лет
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
11 лет назад
Muza_Gothic
Екатерина 
33 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
Katushkalove
35 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
missokana
Оксана 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад

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