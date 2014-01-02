Katushkalove

Екатерина Мищенко Katushkalove

 
34 годаУкраина/Токмак
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Работаю быстро и качественно

Работаю для таких сайтов

http://womanadvice.ru

http://kak-bog.ru

http://www.neolove.ru

и много других. Для конкретных примеров обращайтесь в личку. 

Отзывы заказчиков
vampirsssss
Артём 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Нужен копирайт для статей
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
meryjane
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Написание статей
Я очень рада, что Катерина взялась за мои заказы. Поражает быстрота написания в сочетании с качеством. 31 статья от 2 до 5 тысяч збп. за неполных пять дней! Она меня выручила с поджимающими сроками. Качество (уникальность, читаемость, раскрытие темы) статей отличное. И хотя не было ограничений по объему статей, Катя не "лила воду", тексты чёткие и конкретные. Порядочность, высокая скорость выполнения работы, качественные статьи. Очень! Очень рекомендую!
Заказчик прекрасный, работаю с ним уже больше года. Лояльное отношение, интересные темы. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга