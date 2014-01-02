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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
10 лет назад
Я очень рада, что Катерина взялась за мои заказы. Поражает быстрота написания в сочетании с качеством. 31 статья от 2 до 5 тысяч збп. за неполных пять дней! Она меня выручила с поджимающими сроками. Качество (уникальность, читаемость, раскрытие темы) статей отличное. И хотя не было ограничений по объему статей, Катя не "лила воду", тексты чёткие и конкретные. Порядочность, высокая скорость выполнения работы, качественные статьи. Очень! Очень рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчик прекрасный, работаю с ним уже больше года. Лояльное отношение, интересные темы. Рекомендую всем.
Копирайтинг
2 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга