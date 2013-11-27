fialka_kvitka

Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
11 лет назад
Отличные статьи, все понравилось. Спасибо!
Ответный отзыв
Не первый раз уже работаю с заказчиком. Задания всегда предельно понятные, темы - интересные. Проверка работы проходит быстро, с оплатой Марианна тоже не заставляет ждать. Очень хороший, адекватный и приятный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$20
10 баллов
11 лет назад
Претензий нет: все по ТЗ и в срок спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
Ответственный заказчик. Все задания оплачены в полной мере. Задания предельно понятные и четкие.
$10
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за сотрудничество. Вся рабрта выполнена своевременно и на достаточном уровне.
Ответный отзыв
Ответственный заказчик. Оперативная проверка, четкое и понятное задание. С такими людьми всегда приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$10
10 баллов
11 лет назад
Отличная работа. Тексты на высшем уровне. Ответственный исполнитель, было очень приятно работать. Спасибо.
Ответный отзыв
Всегда приятно работать с ответственным заказчиком и просто хорошим человеком. Быстрая проверка работы и не менее оперативная оплата. Очень понравилось работать, темы интересные. Приятно удивили небольшие, но приятные бонусы :) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$10
10 баллов
11 лет назад
Работать с Еленой одно удовольствие. Она хорошо разобралась в компьютерной тематике, тексты на 100% отвечают тематике и содержат все необходимые ключевые слова без потери "читабельности" текста. С Еленой буду работать еще, рекомендую ее как копирайтера.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Ответственный, задания четкие и понятные. Проверка выполнялась оперативно, оплату также не пришлось ждать. Всегда приятно работать с ответственными и честными людьми. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.