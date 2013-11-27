fialka_kvitka

Елена Меженская fialka_kvitka

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Тексты про детей
Отличные статьи, все понравилось. Спасибо!
Не первый раз уже работаю с заказчиком. Задания всегда предельно понятные, темы - интересные. Проверка работы проходит быстро, с оплатой Марианна тоже не заставляет ждать. Очень хороший, адекватный и приятный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
trollidze
Светлана 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Статьи про ремонт АКПП
Претензий нет: все по ТЗ и в срок спасибо за сотрудничество
Ответственный заказчик. Все задания оплачены в полной мере. Задания предельно понятные и четкие.
Ответный отзыв
Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
9 дней назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Рерайтер/копирайтер
Спасибо за сотрудничество. Вся рабрта выполнена своевременно и на достаточном уровне.
Ответственный заказчик. Оперативная проверка, четкое и понятное задание. С такими людьми всегда приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
rozmarin
Роман 
43 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Нужен рерайт статей.
Отличная работа. Тексты на высшем уровне. Ответственный исполнитель, было очень приятно работать. Спасибо.
Всегда приятно работать с ответственным заказчиком и просто хорошим человеком. Быстрая проверка работы и не менее оперативная оплата. Очень понравилось работать, темы интересные. Приятно удивили небольшие, но приятные бонусы :) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
MafiyaRU
Арсений 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Тексты по тематике "Ремонт компьютеров, ноутбуков"
Работать с Еленой одно удовольствие. Она хорошо разобралась в компьютерной тематике, тексты на 100% отвечают тематике и содержат все необходимые ключевые слова без потери "читабельности" текста. С Еленой буду работать еще, рекомендую ее как копирайтера.
Отличный заказчик. Ответственный, задания четкие и понятные. Проверка выполнялась оперативно, оплату также не пришлось ждать. Всегда приятно работать с ответственными и честными людьми. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
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