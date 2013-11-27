fialka_kvitka

Работать с Еленой одно удовольствие. Она хорошо разобралась в компьютерной тематике, тексты на 100% отвечают тематике и содержат все необходимые ключевые слова без потери "читабельности" текста. С Еленой буду работать еще, рекомендую ее как копирайтера.