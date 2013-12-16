Рерайтер на постоянную работу.

Требуется ответственный человек для работы в биржей gogetlinks

Нужно писать статьи по 1600 символов, с 1 картинкой и 1 ссылкой и публиковать на сайт (админка простая – jomla, wordpress)

В неделю где-то 20-50 статей.

цена – 1700 символов - 45 руб.

Предпочтительно опыт работы в биржей!

для связи напишите скайп или аську. и наличие опыта работы в gogetlinks!