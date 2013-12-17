Нуждаюсь в рерайтере

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Завершен26 заявок455 просмотров

Нуждаюсь в рерайтере на постоянной основе. Для наполнения сайта уникальным контентом используя готовые ключи-запросы.

Требования:

- Разумная цены

- Быть онлайн на Skype

- Исполнительность

Приветствуется знание экономики Китая.

11 лет назад
chinahub
Улугбек 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$200
10 дней
Отлично справляются с поставленной задачей! Работаем дальше!
Спасибо! Будем рады продолжению сотрудничества.

Заявки фрилансеров

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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