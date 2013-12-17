Требуется ответственный человек для работы в биржей gogetlinks Нужно писать статьи по 1600 символов, с 1 картинкой и 1 ссылкой и публиковать на сайт (админка простая – jomla, wordpress) В неделю где-то 20-50 ...
Нуждаюсь в рерайтере
Нуждаюсь в рерайтере на постоянной основе. Для наполнения сайта уникальным контентом используя готовые ключи-запросы.
Требования:
- Разумная цены
- Быть онлайн на Skype
- Исполнительность
Приветствуется знание экономики Китая.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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