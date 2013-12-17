2 поздравительных текста

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок129 просмотров

2 текста по 500 для сайтов строительных фирм.

Поздравление заказчиков с Новым годом.

Включить такую тему: трудимся на благо Заказчика, постоянно работаем над улучшением

качества и т.п. + общие слова, пожелания.

11 лет назад
gunyaschevakatya
Екатерина 
42 года
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Se_Mia
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо, работа сделана отлично и быстро!
Интересное задание и мгновенная оплата! Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!)

Заявки фрилансеров

Se_Mia
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нуждаюсь в рерайтере

    Нуждаюсь в рерайтере на постоянной основе. Для наполнения сайта уникальным контентом используя готовые ключи-запросы. Требования: - Разумная цены - Быть онлайн на Skype - Исполнительность Приветствуется ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайтер на постоянную работу.

    Требуется ответственный человек для работы в биржей gogetlinks Нужно писать статьи по 1600 символов, с 1 картинкой и 1 ссылкой и публиковать на сайт (админка простая – jomla, wordpress) В неделю где-то 20-50 ...

    WordPress
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание статей

    Тематика: психология, отношения, магия, дети. Объем оговаривается конкретно по каждой статье. (1500-5000) Уникальность не менее 95% (адвего, etxt) Цена - 1 у.е./1000 збп Срок: до 22 декабря Оплата: после 28 декабря ...

    Написание статей
    Копирайтинг5 исполнителей
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать обзор сайта - имплантация зубов

    Приветствую вас Уважаемые фрилансеры! Требуется написать обзор минимум 1500 символов на сайт о "имплантация зубов" Предлагайте вашу цену и сроки! исполнителя будем выбирать по самой привлекательной цене! Так же если ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сео рерайт статей на строительную тематику

    Добрый день копирайтеры, нужно качественный сео рерайт статей на строительную тематику, Один ключ прямое вхождение на 1000 зн, одна статья примерно 3000-5500 зн, Обязательное условие подогнать привлекательный сниппет + написать красивый дескрипшин до ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Описание сельхозтехники

    Рерайт описаний (назначение, применение, основные характеристики и т.д. ) сельхозтехники: - Глубокорыхлитель ГР-1,8 - Борона дисковая АГ-2,1 (навесная) - Борона дисковая АГ- 2,5 (прицепная) - Культиватор ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайт на тематику софта

    $100

    Необходимо написание уникальных текстов для программок Microsoft и других для внутренней оптимизации веб-ресурса. Готов заплатить за 1000 символов без пробелов - 5$.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад