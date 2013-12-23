Рерайт 10 текстов - холодильное оборудование

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Завершен12 заявок206 просмотров

Необходимо сделать рерайт 10 текстов, с ключевыми запросами. Объем 1-го текста примерно 2000 знаков.

Уникальность 100%.

Тематика: промышленное холодильное оборудование. Исходники прилагаются.

Оплата - 50 рублей за тысячу знаков без пробелов. Оплата только яндекс-деньгами.

Требуется рерайтер со знанием технических дисциплин. Примеры работ - будут преимуществом.

Срок сдачи текстов - пятница.

11 лет назад
vtopweb
Павел 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$30
3 дня
Ответственный автор, работа была выполнена качественно и в сроки.
Павел, спасибо за приятное сотрудничество! Четкое ТЗ существенно облегчило работу. Оперативная проверка и оплата свидетельствует о добросовестности Павла, как заказчика. Буду рада дальнейшей совместной работе!

Заявки фрилансеров

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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