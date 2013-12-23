Добрый день! Трубется несколько десятков текстов на тематики: мультиварки - могут быть оригинальные рецепты, или какие-то советы, касающиеся мультиварок; трубы; строительство; глаза и глазные заболевания. ...
Рерайт 10 текстов - холодильное оборудование
Необходимо сделать рерайт 10 текстов, с ключевыми запросами. Объем 1-го текста примерно 2000 знаков.
Уникальность 100%.
Тематика: промышленное холодильное оборудование. Исходники прилагаются.
Оплата - 50 рублей за тысячу знаков без пробелов. Оплата только яндекс-деньгами.
Требуется рерайтер со знанием технических дисциплин. Примеры работ - будут преимуществом.
Срок сдачи текстов - пятница.
Выбранный исполнитель
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