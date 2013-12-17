Рерайт текстов медицинская тематика от 15 тыс.сим.

Выполнение качественного рерайта текстов на медицинскую тематику задание от 15 тыс. символов.

Требования:

1. Уникальность выше 90%

2. Оплата только по факту, т.е. безопасная сделка

4. Оплата без пробелов

5. Сроки выполнения рерайта от 3 до 5 текстов максимум 1-2 дня.

5. Первые несколько текстов на пробу, если не понравится или не будут выполнены условия приведенные выше, то сделка расторгается, и оплата произойдет, только после устранения этих моментов.