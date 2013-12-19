Написать продающую статью

Нужно написать небольшую продающую статью «Вяжем на лето» – 2 – 2,5 тысячи знаков (с пробелами)

Продвигаем товар – нитки для вязания, которые представлены в интернет-магазине bestpryazha.ru

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