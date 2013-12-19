Требуется копирайтер для Написания статей для сайтов агентства по четко составленному ТЗ. Требуются человечные тексты, написанные для людей. Требуются как сеошные(мягкая оптимизация, немного ключей, подбираются так, что бы их было не сложно ...
Написать продающую статью
Нужно написать небольшую продающую статью «Вяжем на лето» – 2 – 2,5 тысячи знаков (с пробелами)
Продвигаем товар – нитки для вязания, которые представлены в интернет-магазине bestpryazha.ru
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Тематика: обзорная статья о том, что хорошего и красивого можно связать на лето, для детей, для модных дам и т.д.
Требования к статье: 100% уникальность (качественный рерайт из любых источников), грамотность
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