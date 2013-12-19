Написать продающую статью

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Завершен15 заявок206 просмотров

Нужно написать небольшую продающую статью «Вяжем на лето» – 2 – 2,5 тысячи знаков (с пробелами)

Продвигаем товар – нитки для вязания, которые представлены в интернет-магазине bestpryazha.ru

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Тематика: обзорная статья о том, что хорошего и красивого можно связать на лето, для детей, для модных дам и т.д.

Требования к статье: 100% уникальность (качественный рерайт из любых источников), грамотность

11 лет назад
amisha
37 лет
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад
$8
2 дня
Достойно! Качество работы поразило, выполнено на 10 из 10 с большим плюсом.
Спасибо за быструю проверку и щедрую оплату! С Вами приятно работать.

Заявки фрилансеров

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад

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