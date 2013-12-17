Требуются тексты на различные тематики

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  2. Копирайтинг
Закрыт16 заявок295 просмотров

Добрый день!

Трубется несколько десятков текстов на тематики:

мультиварки - могут быть оригинальные рецепты, или какие-то советы, касающиеся мультиварок;

трубы;

строительство;

глаза и глазные заболевания.

Требования к текстам:

Уникальность - 100% по text.ru

3-5 подзаголовков в тексте

списки, маркеры

Срока написания 10 статей - 4-5 дней.

Оплата - 40 wmr\знаков.

Написание статей
11 лет назад
sword71
38 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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