Здравствуйте! Нужны копирайтеры! Строительная тематика 1000 символов без пробелов - 30 руб. Пишите для полной информации.
Качественные описания механизмов мебели
Друзья, нужен специалист, который качественно расскажет о мебельных механизмах:
Puma (Пума), Американская раскладушка Sedaflex, Французская раскладушка Миксотуаль, Еврокнижка, Кенгуру/Дельфин, Книжка, Тик-Так, Реклайнер, Аккордеон, Растровый. Всего 10 механизмов.
Формат статьи:
1. Общее описание
2. Как это работает
3. Преимущества для покупателя этого механизма
Объем одной статьи - в среднем 1000 знаков. Уникальность не менее 96%.
Оплата в WebMoney или Я.Деньги.
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