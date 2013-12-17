Ищем рерайтера для выполнения постоянных объемов. Задача переписать своими словами полученный оригинальный текст, при этом сохранив его идею и смысл. Обязательным требованием является уникальность текста. Условия: 1.Работа дома ...
Рерайтер (длительное сотрудничество)
Добрый день, уважаемые фрилансеры.
Для заполнения уникальными текстами описаний категорий/разделов на нашем сайте Поздравлений/Праздников требуется рерайтеры на постоянной основе, удаленно.
Материалы для рерайта берете здесь:
http://www.calend.ru/holidays/russtate/
Рерайтите описания праздников с этого сайта, можете при рерайте использовать другие источники.
Работы по рерайту много и в других направлениях, если сработаемся — вам не придется ждать и искать новые заказы каждый раз.
На работу возьмем адекватных людей, с адекватной оптовой ценой рерайта за 1000 знаков без пробелов, рассматриваются предложения не более 30 руб/1.000 знаков без пробелов. Хорошие премии за выполнение работы в короткий срок без потери качества.
ТРЕБОВАНИЯ:
ОРФОГРАФИЯ, ПУНКТУАЦИЯ, ЛОГИКА, СТИЛИСТИКА, УМЕНИЕ ПИСАТЬ ТЕКСТЫ, НАЛИЧИЕ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ (скорость написания 5–10к символов/сутки, ГРАФИК СВОБОДНЫЙ). Нужны люди которые НЕ загружены другой работой и готовы уделять большинство времени работе по написанию текстов для наших нужд.
Более подробно – выбранным кандидатам.
ОБЯЗАТЕЛЬНО оставляйте сразу ваши контактные данные — e-mail. Плюсом будет наличие — skype.
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