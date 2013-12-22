Ищем рерайтера для выполнения постоянных объемов. Задача переписать своими словами полученный оригинальный текст, при этом сохранив его идею и смысл. Обязательным требованием является уникальность текста. Условия: 1.Работа дома ...
Тексты на сайт компании
Здравствуйте.Нужны статьи на сайт компании. (О компании, на главную и к остальным разделам). Компания предоставляет услуги по управлению инвестициями на биржевых рынках. Поэтому в приоритете исполнители, у которых есть примеры работ на биржевую и инвестиционную деятельность. Чёткого ТЗ нет,но так как делаю для себя,буду всячески помогать и активно отвечать на Ваши вопросы. Наличие скайпа (чат) обязательно.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг26 заявокЗакрыт11 лет назад
Рерайт статей для разделов сайтаКопирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Друзья, нужен специалист, который качественно расскажет о мебельных механизмах: Puma (Пума), Американская раскладушка Sedaflex, Французская раскладушка Миксотуаль, Еврокнижка, Кенгуру/Дельфин, Книжка, Тик-Так, Реклайнер, Аккордеон, Растровый. Всего 10 механизмов. Формат статьи: 1. ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужны копирайтеры! Строительная тематика 1000 символов без пробелов - 30 руб. Пишите для полной информации.Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Для нового сайта требуется рерайт на тему инжиниринг, электро и теплоснабжение. Для сайта mkm1.ru необходимые новые тексты для существующих разделов и рерайт некоторых статей по другим новым темам. ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно написать тексты для интернет магазина! Задание не сложное, поэтому бюджет не очень большой. Пододут исполнители без опыта или с небольшим опытом.Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток Ищу рерайтера для написания статей по моим ключам на женскую тематику. Исходники нужно будет подбирать самостоятельно. Уникальность ниже 95% по Адвего не принимается - доработка. Ключи нужно будет выделять, ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Для постоянного сотрудничества нужны несколько авторов, которые могут делать в день от 10 до 15 тысяч простого текста. Люди нужны грамотные и ответственные. Плачу 25 рублей за тысячу в Вебмани, сразу, как принимаю текст. Работы ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать рерайт 10 текстов, с ключевыми запросами. Объем 1-го текста примерно 2000 знаков. Уникальность 100%. Тематика: промышленное холодильное оборудование. Исходники прилагаются. Оплата - 50 рублей за тысячу знаков без пробелов. Оплата ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Трубется несколько десятков текстов на тематики: мультиварки - могут быть оригинальные рецепты, или какие-то советы, касающиеся мультиварок; трубы; строительство; глаза и глазные заболевания. ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад