Друзья, нужен специалист, который качественно расскажет о мебельных механизмах: Puma (Пума), Американская раскладушка Sedaflex, Французская раскладушка Миксотуаль, Еврокнижка, Кенгуру/Дельфин, Книжка, Тик-Так, Реклайнер, Аккордеон, Растровый. Всего 10 механизмов. Формат статьи: 1. ...
Рерайтер
Ищем рерайтера для выполнения постоянных объемов.
Задача переписать своими словами полученный оригинальный текст, при этом сохранив его идею и смысл. Обязательным требованием является уникальность текста.
Условия:
1.Работа дома или в офисе по свободному графику
2.Постоянные объемы работы
3.Четкие ТЗ
Требования:
1.Готовность писать не менее 16000 знаков в день без ошибок, повторов и стилистических ляпов.
2.Умение писать качественные, уникальные тексты в соответствии с указанными требованиями.
3.Умение быстро обрабатывать большие объемы информации.
4.Умение извлекать важные факты из текстов, убирать «воду».
5.Оформление и написание по четким требованиям
Заявки фрилансеров
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