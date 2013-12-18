Для постоянного сотрудничества нужны несколько авторов, которые могут делать в день от 10 до 15 тысяч простого текста. Люди нужны грамотные и ответственные. Плачу 25 рублей за тысячу в Вебмани, сразу, как принимаю текст. Работы ...