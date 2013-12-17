Ищем рерайтера для выполнения постоянных объемов. Задача переписать своими словами полученный оригинальный текст, при этом сохранив его идею и смысл. Обязательным требованием является уникальность текста. Условия: 1.Работа дома ...
Нужны рерайтеры
Нужны рерайтеры 25/1000! Объемами обеспечу.
Нужны описанияк товарам интернет-магазина.
Тексты не сложные - пишутся очень быстро.
Текстов много, поэтому возьму нескольких человек!
Заявки фрилансеров
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