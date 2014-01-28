Требуются рерайтеры

Добрый день!

Для наполнения сайтов требуются ответственные сотрудники. (НОВИЧКОВ ВСЕМУ НАУЧУ)

Простые статьи на разнообразные темы информационного характера.

График работы свободный – договорной. Если у Вас есть время – стучитесь ко мне, я даю задание и Вы его выполняете, не откладывая.

Оплата средняя, регулярная, за каждую статью.

В заявке пожалуйста указывайте новичок Вы или имеете опыт работы в сфере рерайтинга.

В личку можете присылать примеры своих работ, чтобы я могла получить представление о Вашем стиле изложения мыслей.

Прошу обращаться людям, которые способны ежедневн делать 10 000 знаков, не пропадающих.

Предпочтительны пенсионеры - всему терпеливо научу.