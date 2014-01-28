Требуются рерайтеры

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт52 заявки583 просмотра

Добрый день!

Для наполнения сайтов требуются ответственные сотрудники. (НОВИЧКОВ ВСЕМУ НАУЧУ)

Простые статьи на разнообразные темы информационного характера.

График работы свободный – договорной. Если у Вас есть время – стучитесь ко мне, я даю задание и Вы его выполняете, не откладывая.

Оплата средняя, регулярная, за каждую статью.

В заявке пожалуйста указывайте новичок Вы или имеете опыт работы в сфере рерайтинга.

В личку можете присылать примеры своих работ, чтобы я могла получить представление о Вашем стиле изложения мыслей.

Прошу обращаться людям, которые способны ежедневн делать 10 000 знаков, не пропадающих.

Предпочтительны пенсионеры - всему терпеливо научу.

11 лет назад
xananeo
31 год
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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