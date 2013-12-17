Нужен ответственный копирайтер, который в состоянии писать грамотные и уникальные тексты. Оплата 30 рублей за 1 тыс. знаков.
Уникальные тексты и тайтлы
Необходимо составить уникальное описание страниц сайта из предложенных слов (60-90 знаков) и написать уникальные тексты.
Тема для тайтлов - мумие, здоровье и т.д.
Оплата - 1 дол/1000 знаков. Знаков - очень много. Работа постоянная
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