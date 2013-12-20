Текст для сайта по теме аренда самолета

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок218 просмотров

Для главной страницы сайта http://diamond-aero.ru/ нужен текст

отталкиваемся от

а) основные услуги - аренда самолета

б) уровень доверия к компании

в) предварительный расчет стоимости полета

Работа по этапам

1 Предоставляете срез по которым будете составлять текст(хотите назовем маркетинговые срезы)

2 Утверждение корректировки

3 Пишем

ключи

аренда самолета

заказ самолета

стоимость ареды саамоелта

бизнес авиация

частный самолет

заказ частного самолета

Текст нужен продающий без воды

11 лет назад
seolink74
Алексей 
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AndreYasny
Ясный 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 отзывов
11 лет назад
$55
1 день
Отличная работа. Сотрудничеством доволен. Рекомендую. И повезло с новогодней скидкой )))
Алексей очень грамотный специалист в своей теме. Поэтому задача была поставлена очень четко и с пониманием дела. Проверка и оплата не заставили себя ждать. Сотрудничество очень понравилось. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

AndreYasny
Ясный 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 отзывов
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуются рерайтеры

    $2500

    Добрый день! Для наполнения сайтов требуются ответственные сотрудники. (НОВИЧКОВ ВСЕМУ НАУЧУ) Простые статьи на разнообразные темы информационного характера. График работы свободный – договорной. Если у Вас есть время – стучитесь ко ...

    Копирайтинг52 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер.

    Нужен ответственный копирайтер, который в состоянии писать грамотные и уникальные тексты. Оплата 30 рублей за 1 тыс. знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Описание видеозаписей на сайт

    Требуется человек который будет писать описания к видеозаписям, на сайт взрослой тематики. Тексты нужны по 250 символов. Указывайте ваши цены за 1 описание и от 100 шт

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Уникальные тексты и тайтлы

    Необходимо составить уникальное описание страниц сайта из предложенных слов (60-90 знаков) и написать уникальные тексты. Тема для тайтлов - мумие, здоровье и т.д. Оплата - 1 дол/1000 знаков. Знаков - очень ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание шаблона для размножения текта

    $50

    Требуется написание шаблона для размножения текста. Юридическая тематика. Длина готовой статьи - 2500 символов без пробелов. На каждое слово или словосочетание в шаблоне необходимо подобрать 4-5 вариантов. Готовые тексты д.б. читабельны. Цена - ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Составление и размещение отзывов

    $50

    Требуется человек (люди) для составления и размещения отзывов об интернет магазине бытовой техники. 1 принятый отзыв (т.е. размещенный отзыв) 1$. Жду ваших заявок.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужны рерайтеры

    Нужны рерайтеры 25/1000! Объемами обеспечу. Нужны описанияк товарам интернет-магазина. Тексты не сложные - пишутся очень быстро. Текстов много, поэтому возьму нескольких человек!

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер (длительное сотрудничество)

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Для заполнения уникальными текстами описаний категорий/разделов на нашем сайте Поздравлений/Праздников требуется рерайтеры на постоянной основе, удаленно. Материалы для рерайта берете здесь: http://www.calend.ru/holidays/russtate/ Рерайтите описания праздников ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад